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«Байер» объявил о возвращении Диаби

«Байер» объявил о возвращении Диаби
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Французский атакующий полузащитник Мусса Диаби вернулся в леверкузенский «Байер», о чём сообщила пресс-служба немецкого клуба на официальном сайте. Он перебрался в Бундеслигу из саудовского клуба «Аль-Иттихад».

Фото: Пресс-служба «Байера»

Напомним, Диаби является воспитанником «Пари Сен-Жермен», за эту команду он играл и на взрослом уровне. За «Байер» игрок выступал с 2019 по 2023 год, проведя за фармацевтов 172 матча, в которых забил 49 голов и отдал 47 голевых передач. Он считался одним из лидеров «Байера» во время выступлений за эту команду. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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