Александр Головин отреагировал на завершении Лионелем Месси карьеры в сборной Аргентины

Полузащитник «Монако» Александр Головин отреагировал на завершении нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси карьеры в сборной Аргентины. С национальной командой 39-летний Лионель дважды выигрывал Кубок Америки и становился чемпионом мира.

«Лионель Месси, безусловно, величайший футболист не только нашего времени, но в целом в истории футбола. Это бесспорно. Очень рад, что мне довелось сыграть с ним в одном чемпионате. Были яркие матчи с его командами. Конечно, игры с его участием запомнятся на всю жизнь. Можно ли представить сборную Аргентины без Месси? Он оказывал огромные влияние на игру. Можно сказать, в одиночку решал исходы важнейших матчей, в том числе на недавнем чемпионате мира. Но теперь сборная Аргентины будет играть без Месси. Время не стоит на месте, появятся новые значимые фигуры», — приводит слова Головина ТАСС.