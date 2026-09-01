«Акрон» — «Локомотив»: первый тайм матча Кубка России завершился без забитых мячей

В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Локомотив» и «Акрон» из Тольятти. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. После первого тайма счёт — 0:0.

Команды не отличились голами в первой половине матча.

После двух туров в группе D, где выступают «Акрон» и «Локомотив», возглавляет таблицу «Ростов», набравший шесть очков. Тольяттинцы с тремя очками занимают второе место, москвичи с одним — четвёртое. На третьей строчке располагается ЦСКА (2).

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3.