Леонид Слуцкий — о Дзюбе: если уж доигрывать, в команде, которая борется за трофей

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о 38-летнем нападающем Артёме Дзюбе. Этим летом форвард покинул тольяттинский «Акрон» на правах свободного агента. Ранее нападающий выступал за московский «Спартак» и «Локомотив», «Ростов», «Томь» и санкт-петербургский «Зенит». В составе сине-бело-голубых Дзюбы выигрывал чемпионат России.

«Артём Дзюба побил все рекорды, он не хочет заканчивать карьеру. Если уж доигрывать, он хотел бы это делать в команде, которая борется за трофей. Если такая не появится, он переключится в какую-то другую деятельность», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.