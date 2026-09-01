Александр Самедов назвал лучшего игрока и тренера по итогам 6-го тура РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива» и «Крыльев Советов» Александр Самедов выбрал лучшего игрока и лучшего тренера по итогам матчей 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— У нас есть номинация на звание лучшего игрока и лучшего тренера. Кого бы вы назвали в шестом туре РПЛ?

— Лучший тренер… Я на самом деле выбираю между Талалевым и Ахметзяновым, но выберу Ахметзянова.

— А игрок?

— Игрок? Тяжело… Яркости какой-то не проявил никто, так что не знаю. Пусть это будет какой-нибудь игрок «Оренбурга». Любой. Пусть будет Овсянников, — сказал Самедов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»