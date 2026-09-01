Радимов ответил на слова тренера «Балтики» Нагайцева, назвавшего его фриком

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов ответил на критику тренера «Балтики» Юрия Нагайцева. Ранее Нагайцев заявил, что Александр Мостовой и Владислав Радимов — фрики.

— Тренер «Балтики» резко высказался в адрес футбольных экспертов, в том числе вас. Как вы можете прокомментировать его слова?

— Это Нагайцев рассуждает о фриках? Интересно. Я бы на его месте сначала внимательнее посмотрел на то, что происходит у него под носом. А уже потом раздавал характеристики другим. Потому что иногда, прежде чем искать фриков, стоит просто посмотреть вокруг. Там, мне кажется, материала для размышлений достаточно, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».