Паредес — об уходе Месси из сборной: думал, что уже готов к этой новости, но оказалось нет

Полузащитник сборной Аргентины и «Бока Хуниорс» Леандро Паредес обратился к нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси, который ранее объявил о завершении карьеры в национальной команде.

«Думал, что уже готов к этой новости, но это оказалось совсем не так. Спасибо за всё, что ты сделал для меня как для аргентинца, болельщика сборной, партнёра и друга!

Не хватает слов, когда речь идёт о тебе, твоём наследии и величии как игрока и прежде всего как личности. Мне повезло играть вместе с тобой в эту прекрасную эпоху нашей сборной… Твоей сборной.

Люблю тебя, коротышка! Будь всегда счастлив! Наша страна всегда будет благодарна тебе за всё, что мы пережили благодаря тебе!» – написал Паредес на своей странице в социальной сети.

В составе сборной Аргентины Месси становился чемпионом мира 2022 года, обладателем Кубка Америки в 2021 и 2024 году, победителем Финалисси