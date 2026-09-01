«Спартак» проявляет интерес к нападающему «Ниццы» Диопу — L'Équipe

«Спартак» проявляет интерес к крайнему нападающему «Ниццы» Софьяну Диопу. Об этом сообщает журналист L'Équipe Лоик Танзи.

Однако журналист выразил сомнение, что 26-летний футболист ответит положительно на предложение красно-белых.

Диоп играет за «Ниццу» с лета 2022 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Как появился «Спартак»: