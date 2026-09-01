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Леонид Слуцкий сообщил, что проведёт в сборной медиафутбола России только один матч

Леонид Слуцкий сообщил, что проведёт в сборной медиафутбола России только один матч
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Российский тренер Леонид Слуцкий, ранее возглавлявший китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», прокомментировал своё участие в матче сборной России по медиафутболу. О назначении Слуцкого на пост наставника команды стало известно 10 августа. Товарищеский матч между медиафутбольной сборной России и командой Таджикистана запланирован на 4 сентября.

«Не расцениваю эту историю как медиафутбольную. У нас будет международный матч с известными людьми. Скорее это популяризация футбола, которая будет серьёзно освещена. Я не работаю с командой из Медиалиги, это разовая история.

Среди профессиональных футболистов, кто мог бы войти в эту сборную, сейчас есть активная группа тех, кто продвигает себя в медиа. Тот же Федя Смолов, Игорь Акинфеев активно занимаются своим продвижением в медиа», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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