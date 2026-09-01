«Челси» близок к покупке Камара, «Монако» оценивает игрока в € 70 млн — The Independent

«Челси» близок к покупке полузащитника «Монако» Ламина Камара. Французский клуб настаивает на цене в £ 60 млн (€ 70 млн), но подчёркивается, что для совершения сделки может хватить суммы в £ 50 млн (€ 58,5 млн). Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, если Камара перейдёт в «Челси», то полузащитник лондонской команды Энцо Фернандес станет футболистом «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Камара принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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