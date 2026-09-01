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Полузащитника «Наполи» Мактоминея прооперируют в связи с лёгкой аритмией сердца

Полузащитника «Наполи» Мактоминея прооперируют в связи с лёгкой аритмией сердца
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У полузащитника «Наполи» Скотта Мактоминея обнаружили незначительные проблемы с сердцем. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

У шотландского футболиста диагностирована лёгкая доброкачественная аритмия сердца. В ближайшее время Мактоминей перенесёт операцию. Отмечается, что его возвращение на поле ожидается в октябре, после перерыва на матчи сборных.

29-летний полузащитник выступает за неаполитанцев с 2024 года. В текущем сезоне Скотт сыграл в двух матчах и не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 40 млн.

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