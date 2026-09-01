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Инфантино летал на самолётах российского правительства, возможно, на бортах Путина — TT

Инфантино летал на самолётах российского правительства, возможно, на бортах Путина — TT
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Глава ФИФА Джанни Инфантино пользовался частными самолётами, связанными с российским правительством — возможно, среди них были и самолёты президента Владимира Путина. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, Инфантино нарушал правила с первых дней на посту главы ФИФА. Так, чиновник без колебаний пользовался бортами, связанными с российским правительством.

Инфантино избрали председателем в феврале 2016 года. Уже в июне того же года на него пожаловались высокопоставленные сотрудники федерации. Расследование этической комиссии ФИФА до сих пор не обнародовано полностью.

Среди других претензий к Инфантино — поездка со своей матерью на встречу с Папой Римским за счёт ФИФА, отказ от зарплаты в € 2,1 млн (считал сумму слишком низкой) и назначение сотрудников на должности с завышенными окладами. При этом санкции не последовали, а с самого Инфантино обвинения сняли.

Сейчас он продолжает отстаивать свою должность. После провала плана по приватизации чемпионата мира критика в его адрес усилилась.

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