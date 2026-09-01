Энцо Фернандес высказался о завершении Лионелем Месси карьеры в сборной Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес выразил сожаление в связи с решением нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси завершить карьеру в национальной команде.

«Лео, когда ты тогда сказал, что уходишь из сборной, мне было очень грустно. Когда я был ребёнком, постоянно высчитывал разницу между твоим возрастом и моим, пытаясь понять, получится ли когда‑нибудь сыграть с тобой. Звучит глупо, но я действительно этим занимался: думал, сколько лет тебе ещё осталось играть, сколько времени мне нужно, чтобы добраться до основного состава, и мечтал, что хотя бы однажды мы сможем выйти на поле вместе в футболках сборной Аргентины.

К счастью, ты вернулся. И реальность в итоге оказалась гораздо прекраснее, чем мог представить тот мальчишка. Я не просто смог сыграть с тобой. Мы вместе жили на сборах, делили одну раздевалку, разговар