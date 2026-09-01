«Ростов» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 1 сентября, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Ростов» и ЦСКА. Игра начнётся в 20:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стали известны стартовые составы команд.

«Ростов»: Голиков, Мелёхин, Бабакин, Ногейра, Прохин, Семенчук, Шанталий, Азнауров, Голенков, Мадрахимов, Титов.

ЦСКА: Бориско, Матеус Рейс, Круговой, Лукин, Абдулкадыров, Глебов, Матеус Алвес, Бандикян, Гаич, Обляков, Лусиано Гонду.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3.