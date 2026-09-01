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Факел — Краснодар: команды обменялись голами за две минуты в матче 3-го тура Пути РПЛ Кубка России 2026/2027

«Факел» — «Краснодар»: команды обменялись голами за две минуты
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В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Факел» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра выступает Игорь Капленков. На момент выхода новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
01 сентября 2026, вторник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
3 : 4
Краснодар
Краснодар
1:0 Ковалёв – 59'     1:1 Оздоев – 60'    

На 59-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Антон Ковалёв. Через минуту полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев сравнял счёт.

После двух туров группового этапа Кубка России «Краснодар» возглавляет группу В, набрав пять очков. На втором месте идёт «Ахмат» (4). Третья строчка у «Динамо» (3). На последнем месте квартета идёт «Факел», не набравший ни одного очка.

Календарь Кубка России сезона-2026/2027