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«В первую очередь спрос с меня». Галактионов — о поражении «Локомотива» от «Акрона»

«В первую очередь спрос с меня». Галактионов — о поражении «Локомотива» от «Акрона»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение команды от «Акрона» в матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Железнодорожники не смогли одержать победу в основное время, завершив встречу со счётом 0:0, а в серии пенальти уступили 4:5. Это поражение стало девятым подряд для «Локомотива» во всех турнирах текущего сезона.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
01 сентября 2026, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 0
5 : 4
Локомотив М
Москва

— Есть какие‑то светлые стороны, которые вы смогли увидеть в этом матче?
— Тренерский штаб не убедила игра ни по качеству, ни по содержанию. Одно дело — играть более дисциплинированно с московским «Динамо», другое — ког