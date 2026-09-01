«В первую очередь спрос с меня». Галактионов — о поражении «Локомотива» от «Акрона»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение команды от «Акрона» в матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Железнодорожники не смогли одержать победу в основное время, завершив встречу со счётом 0:0, а в серии пенальти уступили 4:5. Это поражение стало девятым подряд для «Локомотива» во всех турнирах текущего сезона.

— Есть какие‑то светлые стороны, которые вы смогли увидеть в этом матче?

— Тренерский штаб не убедила игра ни по качеству, ни по содержанию. Одно дело — играть более дисциплинированно с московским «Динамо», другое — ког