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«Не знаю, когда это закончится». Тренер «Акрона» — о травме Беншимола и ситуации в команде

«Не знаю, когда это закончится». Тренер «Акрона» — о травме Беншимола и ситуации в команде
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Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич высказал надежду, что нападающий команды Жилсон Беншимол избежал серьёзной травмы в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Встреча, проходившая в Самаре, завершилась в основное время со счётом 0:0. В серии пенальти футболисты «Акрона» оказались точнее и выиграли 5:4. Беншимол вышел на поле на 67-й минуте, но через девять минут был заменён из-за травмы.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
01 сентября 2026, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 0
5 : 4
Локомотив М
Москва

— Что не понравилос