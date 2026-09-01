«Бавария» получила чемпионские перстни за победу в Бундеслиге и Кубке Германии

Мюнхенская «Бавария» получила чемпионские перстни за победу в двух турнирах прошлого сезона. Персонализированные награды игрокам и сотрудникам клуба вручил премиальный ювелирный бренд Trophy by Gassan из Амстердама — компания специализируется на изделиях по индивидуальному заказу.

Фото: ФК «Бавария»

В сезоне-2025/2026 «Бавария» выиграла чемпионат Германии и Кубок Германии. В минувшем сезоне Бундеслиги команда набрала 89 очков после 34 игр. В финальном матче Кубка страны мюнхенский клуб обыграл «Штутгарт» со счётом 3:0.

22 августа «Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией» со счётом 2:1 в матче за Суперкубок Германии.