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«Гамбург» выкупил полузащитника Фабиу Виейру у «Арсенала»

«Гамбург» выкупил полузащитника Фабиу Виейру у «Арсенала»
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«Гамбург» выкупил полузащитника Фабиу Виейру у лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

26-летний португалец в прошлом сезоне выступал за «Гамбург» на правах аренды. Отмечается, что футболист подписал с клубом Бундеслиги долгосрочный контракт.

В сезоне-2025/2026 Виейра провёл 31 матч за немецкую команду во всех турнирах, где отметился семью забитыми голами и шестью результативными передачами. Помимо «Арсенала» и «Гамбурга», полузащитник также выступал за «Порту».

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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