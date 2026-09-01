«Зенит» объявил об аренде Ду Кейроса в «Сабах»

«Зенит» в телеграм-канале объявил о переходе полузащитника Ду Кейроса в азербайджанский «Сабах» на правах аренды. Соглашение между сторонами действует до конца сезона-2026/2027.

«Сине-бело-голубые желают Ду Кейросу удачи и успехов в составе нового клуба!» — написано в сообщении «Зенита».

«Сабах» примет участие в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/2027.

Ду Кейрос является футболистом санкт-петербургской команды с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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