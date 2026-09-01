«Валенсия» арендовала полузащитника «Ливерпуля» Харви Эллиотта

Испанская «Валенсия» объявила о достижении соглашения с «Ливерпулем» об аренде полузащитника Харви Эллиотта. Об этом сообщил клуб на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что испанцы будут выплачивать футболисту бо́льшую часть его зарплаты.

Сезон-2025/2026 Харви Эллиотт провёл на правах аренды в английской «Астон Вилле». Интерес к игроку в текущее трансферное окно также приписывали «Лидс Юнайтед», «Сандерленду», «Лацио» и «Наполи».

Эллиотт прошёл через молодёжные команды «Фулхэма» и в 16 лет стал самым молодым футболистом, дебютировавшим в Премьер‑лиге.

По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 20 млн.