«Комо» арендовал Мойзе Кина у «Фиорентины»

Нападающий Мойзе Кин перешёл из «Фиорентины» в «Комо» на правах аренды с обязательством выкупа. Об этом сообщает пресс-служба «Комо».

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26-летний футболист также выступал за «Ювентус», «ПСЖ», «Эвертон» и «ПСЖ». За «Фиорентину» он провёл 33 матча во всех турнирах в прошлом сезоне, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. Всего в Серии А на счету Кина 173 игры, 49 мячей и восемь ассистов. Также в его активе 24 матча в Лиге чемпионов, пять голов и один пас. За сборную Италии Мойзе провёл 26 игр и забил 13 мячей.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.