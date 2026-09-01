Экс-футболист «Спартака» Рябчук перешёл в «Андерлехт»

«Андерлехт» объявил о подписании контракта с бывшим защитником «Спартака» Олегом Рябчуком. Игрок заключил трёхлетнее трудовое соглашение с бельгийским клубом.

Фото: Пресс-служба ФК «Андерлехт»

28-летний футболист покинул московский клуб по окончании минувшего сезона. Рябчук играл за «Спартак» с лета 2023 года. В 73 матчах во всех турнирах Рябчук отметился пятью результативными передачами. В прошедшем сезоне защитник сыграл 18 матчей, где не отметился результативными действиями. В составе «Спартака» Рябчук выиграл Фонбет Кубок России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

Материалы по теме Официально «Спартак» объявил об уходе защитника Олега Рябчука из клуба

Как появился «Спартак»: