ЦСКА сделал заявление о состоянии Мойзеса после операции

ЦСКА в телеграм-канале проинформировал о состоянии защитника Мойзеса после операции. 16 августа красно-синие сообщили, что у бразильского футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава.

«Мойзес Барбоза успешно прооперирован! Сейчас наш защитник находится в палате в окружении семьи и готовится смотреть матч с «Ростовом».

Ближайшие несколько дней Мойзес проведёт в клинике, а о дальнейших этапах реабилитации мы обязательно расскажем дополнительно», — написано в сообщении ЦСКА.

В нынешнем сезоне Мойзес принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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