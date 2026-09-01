Кириченко — о «Локомотиве»: точно не топ-клуб, а скорее команда второй восьмёрки

Бывший нападающий сборной России, ныне футбольный тренер Дмитрий Кириченко поделился мнением о непростой ситуации в «Локомотиве» — и рассказал, что, на его взгляд, стоит делать тренеру железнодорожников Михаилу Галактионову после девяти матчей без побед. 1 сентября, «Локомотив» проиграл «Акрону» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 0:0 (4:5 пен.). Это поражение стало девятым подряд для команды во всех турнирах текущего сезона.