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Вольтемаде перешёл в «Ювентус» из «Ньюкасла» на правах аренды

Вольтемаде перешёл в «Ювентус» из «Ньюкасла» на правах аренды
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«Ювентус» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Ника Вольтемаде из «Ньюкасла» на правах аренды, рассчитанной до 30 июня 2027 года.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, туринский клуб заплатил £ 3,5 млн (€ 4 млн) за эту сделку.

Немецкий форвард перешёл в «Ньюкасл» летом 2025 года. В минувшем сезоне Вольтемаде принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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