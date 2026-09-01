Ямаль — об Альваресе: очевидно, что он отличный игрок, но я доволен нашим составом

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос о нападающем «Атлетико» Хулиане Альваресе, который требует отпустить его в каталонский клуб. Однако мадридская команда публично объявила, что категорически не намерена отпускать своего футболиста в стан прямого конкурента.

«Сейчас у нас всё в порядке, это видно. Голов мы забиваем достаточно. Очевидно, что он отличный игрок, но я очень доволен тем составом, который у нас есть. Я очень счастлив, очень счастлив», — приводит слова Ямаля Diario Sport в социальной сети Х.

Альварес играет за «матрасников» с лета 2024 года. В минувшем сезоне аргентинец принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.