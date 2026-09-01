«Лацио» объявил о расторжении контракта с экс-защитником «Спартака» Самуэлем Жиго

«Лацио» на официальном сайте объявил о расторжении контракта по взаимному согласию с экс-защитником «Спартака» Самуэлем Жиго.

«Орлы» арендовали французского футболиста у «Марселя» летом 2024 года. Через год Жиго перешёл в итальянский клуб на постоянной основе. За «Лацио» защитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и результативной передачей.

Жиго играл за «Спартак» с 2018 по 2022 год. В составе красно-белых он сыграл 110 матчей во всех соревнованиях, где забил 10 голов и сделал пять ассистов. В московском клубе защитник выиграл Фонбет Кубок России и стал серебряным призёром чемпионата России.

Как появился «Спартак»: