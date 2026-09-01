«Атлетико» арендовал Джонатана Дэвида у «Ювентуса» до конца сезона

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте объявил об аренде нападающего Джонатана Дэвида у «Ювентуса» до конца сезона-2026/2027.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что аренда 26-летнего форварда подразумевает опцию выкупа.

Дэвид выступал в составе «Ювентуса» с лета 2025 года. За этот период канадский нападающий принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с туринским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: