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Ростов — ЦСКА: Имран Азнауров открыл счёт на 75-й минуте

«Ростов» — ЦСКА: Имран Азнауров открыл счёт на 75-й минуте
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В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Ростов» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
01 сентября 2026, вторник. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Азнауров – 75'     2:0 Прохин – 85'    

На 75-й минуте нападающий «Ростова» Имран Азнауров открыл счёт.

«Ростов» и ЦСКА выступают в группе D вместе с «Акроном» и «Локомотивом». Ростовчане возглавляют свою группу после двух туров с шестью очками. Армейцы пока находятся на третьем месте. «Акрон» располагается на второй строчке, заработав пять очков в трёх матчах. «Локомотив» замыкает группу с двумя очками.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша крас