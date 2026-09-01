«Ростов» — ЦСКА: Имран Азнауров открыл счёт на 75-й минуте

В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Ростов» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 75-й минуте нападающий «Ростова» Имран Азнауров открыл счёт.

«Ростов» и ЦСКА выступают в группе D вместе с «Акроном» и «Локомотивом». Ростовчане возглавляют свою группу после двух туров с шестью очками. Армейцы пока находятся на третьем месте. «Акрон» располагается на второй строчке, заработав пять очков в трёх матчах. «Локомотив» замыкает группу с двумя очками.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша крас