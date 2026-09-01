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Трансферное окно в итальянской Серии А закрылось: топ самых дорогих трансферов лета 2026 года

Серия А: топ-5 продаж и топ-5 покупок летнего трансферного окна 2026 года
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В 21:00 мск закрылось трансферное окно в Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ‑5 продаж и покупок в Серии А (указаны данные портала Transfermarkt).

Топ-5 покупок Серии А:

  1. Нападающий Гонсалу Рамуш («ПСЖ» → «Милан») — € 74 млн.
  2. Полузащитник Диегу Морейра («Страсбург» → «Милан») — € 50 млн.
  3. Нападающий Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед» → «Наполи») — € 44 млн.
  4. Нападающий Луа Опенда («РБ Лейпциг» → «Ювентус») — € 42,75 млн.
  5. Нападающий Рандаль Коло Муани («ПСЖ» → «Ювентус») — € 41,20 млн.

Топ-5 продаж Серии А:

  1. Защитник Марко Палестра («Аталанта» → «Челси») — € 57 млн.
  2. Нападающий Рафаэл Леау («Милан» → «Галатасарай») — € 38 млн.
  3. Защитник Тарик Мухаремович («Сассуоло» → «Лидс Юнайтед») — € 37 млн.
  4. Нападающий Сантьяго Кастро («Болонья» → «Рома») — € 36 млн.
  5. Защитник Марио Хила («Лацио» → «Милан») — € 30 млн.
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