Серия А: топ-5 продаж и топ-5 покупок летнего трансферного окна 2026 года

В 21:00 мск закрылось трансферное окно в Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ‑5 продаж и покупок в Серии А (указаны данные портала Transfermarkt).

Топ-5 покупок Серии А:

Нападающий Гонсалу Рамуш («ПСЖ» → «Милан») — € 74 млн. Полузащитник Диегу Морейра («Страсбург» → «Милан») — € 50 млн. Нападающий Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед» → «Наполи») — € 44 млн. Нападающий Луа Опенда («РБ Лейпциг» → «Ювентус») — € 42,75 млн. Нападающий Рандаль Коло Муани («ПСЖ» → «Ювентус») — € 41,20 млн.

Топ-5 продаж Серии А:

Защитник Марко Палестра («Аталанта» → «Челси») — € 57 млн. Нападающий Рафаэл Леау («Милан» → «Галатасарай») — € 38 млн. Защитник Тарик Мухаремович («Сассуоло» → «Лидс Юнайтед») — € 37 млн. Нападающий Сантьяго Кастро («Болонья» → «Рома») — € 36 млн. Защитник Марио Хила («Лацио» → «Милан») — € 30 млн.