Серия А: топ-5 продаж и топ-5 покупок летнего трансферного окна 2026 года
В 21:00 мск закрылось трансферное окно в Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ‑5 продаж и покупок в Серии А (указаны данные портала Transfermarkt).
Топ-5 покупок Серии А:
- Нападающий Гонсалу Рамуш («ПСЖ» → «Милан») — € 74 млн.
- Полузащитник Диегу Морейра («Страсбург» → «Милан») — € 50 млн.
- Нападающий Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед» → «Наполи») — € 44 млн.
- Нападающий Луа Опенда («РБ Лейпциг» → «Ювентус») — € 42,75 млн.
- Нападающий Рандаль Коло Муани («ПСЖ» → «Ювентус») — € 41,20 млн.
Топ-5 продаж Серии А:
- Защитник Марко Палестра («Аталанта» → «Челси») — € 57 млн.
- Нападающий Рафаэл Леау («Милан» → «Галатасарай») — € 38 млн.
- Защитник Тарик Мухаремович («Сассуоло» → «Лидс Юнайтед») — € 37 млн.
- Нападающий Сантьяго Кастро («Болонья» → «Рома») — € 36 млн.
- Защитник Марио Хила («Лацио» → «Милан») — € 30 млн.