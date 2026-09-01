«Арсенал» объявил о переходе Итана Нванери в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды

Полузащитник лондонского «Арсенала» Итан Нванери перешёл в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «канониров».

«Мы желаем Итану всего наилучшего в течение его ценного времени в «Боруссии» Дортмунд и с нетерпением ждём продолжения его карьеры», — говорится в сообщении клуба.

19-летний воспитанник «Арсенала» подписал свой первый профессиональный контракт с клубом в марте 2024 года, когда ему исполнилось 17. В возрасте 15 лет и 181 дня он стал самым молодым игроком в истории английской Премьер-лиги, а также самым молодым игроком в истории «Арсенала» в любом соревновании.

Половину прошлого сезона Итан провёл в аренде в «Марселе». Он сыграл за французскую команду 11 матчей во всех турнирах, где забил два гола и сделал одну результативную передачу. За лондонский клуб футболист провёл 12 игр в сезоне-2025/2026 и забил один гол.