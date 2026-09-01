«Ростов» — ЦСКА: Данила Прохин удвоил преимущество хозяев на 85-й минуте

В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Ростов» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 85-й минуте защитник Данила Прохин удвоил преимущество «Ростова». Ранее счёт открыл нападающий Имран Азнауров.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3.