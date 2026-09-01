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«Челси» объявил об уходе в аренду трёх игроков, включая Роберта Санчеса

«Челси» объявил об уходе в аренду трёх игроков, включая Роберта Санчеса
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«Челси» на официальном сайте проинформировал о переходе вратаря Роберта Санчеса в «Комо» на правах годичной аренды.

Также в аренду в «Страсбург» до конца нынешнего сезона ушёл полузащитник Дариу Эсугу. Нападающий Дужуан Ричардс проведёт сезон-2026/2027 в «АФК Уимблдон».

В минувшем сезоне Роберт Санчес принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в 15 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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