Защитник «Тоттенхэма» Кевин Дансо перешёл в «Сандерленд» на правах аренды

Защитник Кевин Дансо перешёл в «Сандерленд» из «Тоттенхэма» на правах аренды до конца сезона-2026/2027. Об этом лондонский клуб сообщил на официальном сайте.

Соглашение между командами предусматривает обязательство выкупить игрока следующим летом — при условии выполнения ряда спортивных критериев.

В феврале 2025 года Дансо присоединился к «шпорам» на правах аренды из французского «Ланса», а перед началом следующего сезона перешёл в клуб на постоянной основе. В составе команды он провёл 52 матча и забил один гол.

Кевин Дансо провёл 36 матчей за сборную Австрии, был в составе команды на Евро‑2024, а затем сыграл в четырёх матчах чемпионата мира 2026 года.