15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Тоттенхэма» Кевин Дансо перешёл в «Сандерленд» на правах аренды

Защитник «Тоттенхэма» Кевин Дансо перешёл в «Сандерленд» на правах аренды
Комментарии

Защитник Кевин Дансо перешёл в «Сандерленд» из «Тоттенхэма» на правах аренды до конца сезона-2026/2027. Об этом лондонский клуб сообщил на официальном сайте.

Соглашение между командами предусматривает обязательство выкупить игрока следующим летом — при условии выполнения ряда спортивных критериев.

В феврале 2025 года Дансо присоединился к «шпорам» на правах аренды из французского «Ланса», а перед началом следующего сезона перешёл в клуб на постоянной основе. В составе команды он провёл 52 матча и забил один гол.

Кевин Дансо провёл 36 матчей за сборную Австрии, был в составе команды на Евро‑2024, а затем сыграл в четырёх матчах чемпионата мира 2026 года.

Материалы по теме
Вингер «Сити» в «Тоттенхэме», а «МЮ» потратил € 81 млн на опорника. Трансферы и слухи дня
Вингер «Сити» в «Тоттенхэме», а «МЮ» потратил € 81 млн на опорника. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android