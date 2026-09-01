«Ростов» всухую победил ЦСКА в матче Кубка России

Сегодня, 1 сентября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Ростов» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 75-й минуте нападающий «Ростова» Имран Азнауров забил первый гол. На 85-й минуте защитник Данила Прохин удвоил преимущество ростовчан и установил окончательный счёт — 2:0.

На данный момент «Ростов» возглавляет группу D, набрав девять очков. Второе место занимает «Акрон» с пятью очками. ЦСКА располагается на третьей строчке (2). «Локомотив» идёт на четвёртом месте (2).

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