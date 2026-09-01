Кубок России — 2026/2027 по футболу: результаты на 1 сентября, календарь, таблица

Сегодня, 1 сентября, состоялись матчи 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч прошедшего игрового дня.

Результаты матчей Кубка России на 1 сентября:

«Акрон» – «Локомотив» — 0:0 (5:4 пен.);

Факел» — «Краснодар» — 1:1 (3:4 пен.);

«Ростов» – ЦСКА — 2:0.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3. Обладатель Суперкубка России — санкт-петербургский «Зенит».