«МЮ» проявил интерес к защитнику «Сити» в последние часы трансферного окна — Джейкобс

«Манчестер Юнайтед» сделал запрос в отношении левого защитника «Манчестер Сити» Райана Аит-Нури в последний день трансферного окна в Англии. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в стане «горожан» считают эту сделку маловероятной.

Трансферное окно в Англии закроется в 1:00 мск.

В минувшем сезоне Аит-Нури принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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