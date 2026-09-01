Бундеслига: топ-5 продаж и топ-5 покупок летнего трансферного окна 2026 года

В 21:00 мск закрылось трансферное окно в Германии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ‑5 продаж и покупок в немецкой Бундеслиге. Данные предоставлены порталом Transfermarkt.
Топ‑5 продаж из Бундеслиги:
1. Полузащитник Ян Диоманде из «РБ Лейпциг» в «Реал» — стоимость трансфера € 125 млн.
2. Полузащитник Йохан Манзамби из «Фрайбурга» в «Астон Виллу» — € 60 млн.
3. Полузащитник Натаниэль Браун из «Айнтрахта» Франкфурт в «Баварию» — € 50 млн.
4. Полузащитник Базумана Туре из «Хоффенхайма» в «Ньюкасл Юнайтед» — € 50 млн.
5. Нападающий Луа Опенда из «РБ Лейпциг» в «Ювентус» — € 42,75 млн.
Топ‑5 покупок Бундеслиги:
1. Полузащитник Исмаэль Сайбари из ПСВ Эйндховен в «Баварию» — € 50 млн.
2. Полузащитник Натаниэль Браун из «Айнтрахта» Франкфурт в «Баварию» — € 50 млн.
3. Полузащитник Константинос Карецас из «Генка» в «Боруссию» Дортмунд — € 30 млн.
4. Нападающий Мусса Диаби из «Аль-Иттихада» в «Байер» — € 30 млн.
5. Защитник Гела Дуэ из «Страсбурга» в «Байер» — € 30 млн.