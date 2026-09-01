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«Манчестер Сити» объявил о переходе нападающего Ндиайе из «Эвертона»

«Манчестер Сити» объявил о переходе нападающего Ндиайе из «Эвертона»
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«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Илимана Ндиайе из «Эвертона». Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до 2031 года.

Ранее СМИ сообщали, что «горожане» заплатят £ 65 млн (€ 76 млн) с учётом бонусов за игрока сборной Сенегала.

Ндиайе играл за «Эвертон» с лета 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. За сборную Сенегала он провёл 43 матча, где забил пять голов и сделал восемь ассистов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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