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Ямаль — лучший игрок Ла Лиги сезона-2025/2026 по версии Ассоциации испанских футболистов

Ямаль — лучший игрок Ла Лиги сезона-2025/2026 по версии Ассоциации испанских футболистов
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Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком Ла Лиги сезона-2025/2026 по версии Ассоциации испанских футболистов. Об этом сообщает пресс-служба AFE в социальной сети Х. Премия вручается лучшим игрокам различных уровней испанского футбола. Победители определяются голосованием других футболистов.

В минувшем сезоне 19-летний Ямаль провёл 28 матчей в испанской Примере, отметившись 16 забитыми голами и 12 результативными передачами. Ламин выступает за основную команду сине-гранатовых с 2023 года. Он стал самым молодым игроком Ла Лиги в XXI веке, начавшим матч с первых минут в возрасте 16 лет и 38 дней.

Действующее соглашение вингера с клубом рассчитано до 30 июня 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 220 млн.

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