В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья Кисляка, Акинфеева и Баринова

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов поделился информацией о состоянии здоровья футболистов Матвея Кисляка, Игоря Акинфеева, Дмитрия Баринова и Максима Воронова.

«Игорь Акинфеев продолжает восстановление по плану, за последние дни ничего не поменялось.

Дмитрий Баринов в ближайшее время пройдёт дополнительное обследование, но мы уже понимаем, что больше склоняемся к оперативному решению его проблемы. Сейчас он находится в процессе получения визы.

Матвей Кисляк проходит восстановление, мы приложим все усилия, чтобы к матчу с «Зенитом» он был готов. Решение по его участию будет приниматься в день матча, возможно, за час до игры.

Максим Воронов уже тренируется в хорошем объёме. В ближайшие дни после тестирования ожидаем возвращения к тренировкам в общей группе», — сказал Безуглов в видео в телеграм-канале ЦСКА.

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