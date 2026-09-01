«Боруссия» Дортмунд разгромила «ХЕБК Гамбург» в матче Кубка Германии

Завершился матч первого раунда Кубка Германии сезона-2026/2027, в котором встречались «ХЕБК Гамбург» и «Боруссия» Дортмунд. Игра проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Матч закончился со счётом 5:0 в пользу гостей.

На 34-й минуте автогол забил защитник хозяев Янек Вреде. Через две минуты полузащитник Даниэль Свенссон укрепил преимущество «Боруссии». В конце первого тайма полузащитник «шмелей» Самуэле Инасио довёл счёт до разгромного. В компенсированное к первому тайму время Инасио оформил дубль. На 59-й минуте нападающий Фабиу Силва забил пятый мяч дортмундской команды.

Действующим обладателем Кубка Германии является «Бавария», которая в финале минувшего розыгрыша победила «Штутгарт» (3:0).

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