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ХЕБК Гамбург — Боруссия Дортмунд, результат матча 1 сентября 2026, счет 0:5, 1-й раунд Кубка Германии 2026/2027

«Боруссия» Дортмунд разгромила «ХЕБК Гамбург» в матче Кубка Германии
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Завершился матч первого раунда Кубка Германии сезона-2026/2027, в котором встречались «ХЕБК Гамбург» и «Боруссия» Дортмунд. Игра проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Матч закончился со счётом 5:0 в пользу гостей.

Кубок Германии . 1-й раунд
01 сентября 2026, вторник. 21:45 МСК
ХЕБК Гамбург
Окончен
0 : 5
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Вреде – 34'     0:2 Свенссон – 36'     0:3 Инасио – 41'     0:4 Инасио – 45+2'     0:5 Силва – 59'    

На 34-й минуте автогол забил защитник хозяев Янек Вреде. Через две минуты полузащитник Даниэль Свенссон укрепил преимущество «Боруссии». В конце первого тайма полузащитник «шмелей» Самуэле Инасио довёл счёт до разгромного. В компенсированное к первому тайму время Инасио оформил дубль. На 59-й минуте нападающий Фабиу Силва забил пятый мяч дортмундской команды.

Действующим обладателем Кубка Германии является «Бавария», которая в финале минувшего розыгрыша победила «Штутгарт» (3:0).

Календарь Кубка Германии сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка Германии сезона-2026/2027
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