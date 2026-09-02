«Барселона» сообщила о переходе двух игроков в «Антверпен» и «Венецию»

«Антверпен» и «Барселона» достигли соглашения о трансфере защитника Альваро Кортеса, сообщает пресс-служба каталонского клуба в социальной сети Х. Отмечается, что сине-гранатовые оставляют за собой право на процент от будущей продажи.

Также «Барселона» сообщила о переходе вингера Тони Фернандеса в «Венецию» на правах аренды. Каталонский клуб сохраняет за собой право обратного выкупа и процент от любой будущей продажи.

21-летний Кортес в минувшем сезоне провёл всего один матч за основную команду. В сезоне-2025/2026 на его счету 27 игр за «Барселону Б», три гола и две результативные передачи. 18-летний Фернандес также сыграл один матч в Ла Лиге в прошлом сезоне, а за резервную команду провёл 24 игры, отметившись пятью забитыми мячами и тремя ассистами.