«Динамо» не одобрило переход Платы из «Фламенго» по итогам медосмотра — Касагранде

Московское «Динамо» сообщило «Фламенго», что нападающий Гонсало Плата «не соответствует медицинским требованиям» бело-голубых из-за проблем с коленом. Об этом информирует журналист Вене Касагранде на странице в социальной сети X.

По данным источника, «Динамо» не одобрило переход 25-летнего футболиста. На текущий момент игрок возвращается во «Фламенго».

Плата выступает в составе красно-чёрных с лета 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 99 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 14 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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