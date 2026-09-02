«Фламенго» сделал заявление о срыве перехода Платы в «Динамо»

«Фламенго» на официальном сайте проинформировал, что нападающий Гонсало Плата не прошёл медобследование для перехода в московское «Динамо».

«Во вторник днём ​​(первого числа) московское «Динамо» сообщило клубу «Фламенго», что нападающий Гонсало Плата не соответствует медицинским критериям российской команды. Игрок был отпущен «Фламенго» для прохождения обследований и подписания контракта, но переговоры не состоятся.

Гонсало Плата, который недавно представлял Эквадор на чемпионате мира по футболу 2026 года и регулярно выступал за «Фламенго», возвращается в клуб на этой неделе», — написано в заявлении.

Плата выступает в составе красно-чёрных с лета 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 99 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 14 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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