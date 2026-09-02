Михаил Мудрик перешёл из «Челси» в «Тоттенхэм» на правах аренды

«Челси» на официальном сайте проинформировал о переходе крайнего нападающего Михаила Мудрика в «Тоттенхэм» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона.

«Мы с нетерпением ждём возможности следить за Мишей и оказывать ему поддержку на протяжении всего его пребывания в «Тоттенхэме». Удачи, Миша», — написано в заявлении «Челси».

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что в соглашении есть пункт о праве выкупа нападающего за £ 75 млн (около € 87,5 млн), не являющийся обязательным.

В декабре 2024 года в организме Мудрика был обнаружен запрещённый препарат мельдоний. После отмены дисквалификации украинец провёл три товарищеских матча за «Челси».

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