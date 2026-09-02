Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью ужесточил дисциплину в мадридской команде: опоздания грозят пропуском матча, а восстановление и питание игроков теперь строго регламентированы. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, новый тренер «сливочных» отменил денежные штрафы за опоздания и ввёл более жёсткие санкции: игрок, пришедший на тренировку не вовремя, отправляется в тренажёрный зал и пропускает следующую игру.

Ключевые элементы режима Моуринью — пунктуальность, тренировки, восстановление и питание. Восстановительные работы травмированных футболистов должны проводиться исключительно на базе клуба. Кроме того, игроки обязаны следовать клубным рекомендациям по питанию, а не выбирать рацион по собственному усмотрению.

Подход Моуринью отчасти перекликается с методами Арсена Венгера в «Арсенале». При этом тренер вдохновляется и практикой Ханса-Дитера Флика в «Барселоне», где также действуют строгие правила для опоздавших, сообщает источник.

Жозе Моуринью официально возглавил мадридский «Реал» 11 июня, подписав контракт до лета 2029 года.