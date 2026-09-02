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Агенты предлагали «Динамо» вариант для сохранения перехода Платы — Касагранде

Агенты предлагали «Динамо» вариант для сохранения перехода Платы — Касагранде
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Агенты пытались довести до конца сделку по переходу нападающего «Фламенго» Гонсало Платы в московское «Динамо». Об этом сообщает журналист Вене Касагранде на странице в социальной сети X.

По информации источника, агенты предлагали вариант с арендой Платы в «Динамо» с обязательством выкупа, если игрок проведёт определённое количество матчей без травмы колена. Однако эта идея не была поддержана.

Ранее «Фламенго» официально заявил о возвращении нападающего в Бразилию после неудачного медосмотра в московском клубе.

Плата выступает в составе красно-чёрных с лета 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 99 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 14 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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