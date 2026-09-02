Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказал мнение о необходимости улучшения атакующих действий команды. Во вторник, 1 сентября, железнодорожники проиграли «Акрону» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 0:0 (4:5 пен.). Это поражение стало девятым подряд для клуба во всех турнирах в текущем сезоне.

«Акрон» играл вторым составом. Обидно не выигрывать. Уже несколько матчей без побед. В этом сезоне получ