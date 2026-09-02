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«В атаке грустно». Сенников — о безвыигрышной серии «Локомотива» в текущем сезоне

«В атаке грустно». Сенников — о безвыигрышной серии «Локомотива» в текущем сезоне
Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказал мнение о необходимости улучшения атакующих действий команды. Во вторник, 1 сентября, железнодорожники проиграли «Акрону» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 0:0 (4:5 пен.). Это поражение стало девятым подряд для клуба во всех турнирах в текущем сезоне.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
01 сентября 2026, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 0
5 : 4
Локомотив М
Москва

«Акрон» играл вторым составом. Обидно не выигрывать. Уже несколько матчей без побед. В этом сезоне получ